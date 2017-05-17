В Тюменской области стабилизировалась ситуация с паводком

Местные жители в городе Ишим Тюменской области, подтопленном в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль

Местные жители в городе Ишим Тюменской области, подтопленном в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Паводковая ситуация на территории Тюменской области стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Ишимском районе, наиболее пострадавшем от водной стихии, начался этап восстановления жизнедеятельности населения.

"Гидрологи говорят о том, что паводковая ситуация стабилизировалась. В реке Ишим (Ишимский район) наблюдается стабильный спад уровня воды. Высокая водность сохраняется, но новых подтоплений не прогнозируется… Паводковая волна идет вниз по течению Ишима. В готовности противостоять большой воде и возможным подтоплениям находятся Абатский и Викуловский районы. Там также предприняты превентивные меры, чтобы минимизировать ущерб населению", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в противодействии паводку на территории Тюменской области участвуют 1,1 тысячи человек, основная часть из них это федеральные силы ЧС России – более 700 человек. Задействовано 128 единиц техники, в том числе тяжелая, инженерная, плавсредства, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

В результате паводка в Тюменской области, по последним данным, остаются подтопленными более 60 домов и придомовых территорий и более 6,6 тысячи нежилых садоводческих участков в пойменной части реки Ишим. Из затопленных районов отселены 584 человека, в том числе 153 ребенка, а 175 человек, в том числе 45 детей, размещены в пунктах временного размещения.