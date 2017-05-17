В Приморье у отрезанного паводком села вдвое снизился уровень воды

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Специалисты отмечают устойчивый спад воды возле отрезанного паводком села Кроуновка в Приморье, уровень воды понизился за сутки вдвое, сообщает краевой главк МЧС РФ.
Накануне сообщалось, что уровень воды понизился до 40 сантиметров.
"По состоянию на 07.00 хбр (00.00 мск) 17 мая, уровень воды понизился и составляет 20 сантиметров. Наблюдается устойчивый спад уровня воды с интенсивностью 1-2 сантиметра в час. Угрозы подтопления населенному пункту нет, население оповещено, угрозы жизнедеятельности нет", — говорится в сообщении.
Как сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийского ГО, сейчас на месте работают специалисты, решается вопрос о подсыпке моста.
Кроуновка уже находилась в изоляции в сентябре 2016 года после наводнения, вызванного тайфуном "Лайонрок". Тогда военные вывозили людей, доставляли грузы, на реке постоянно работали спасатели. Возле села возвели новую переправу, а власти края сообщали, что новый капитальный мост построят до конца 2017 года.