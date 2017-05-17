ОНФ сообщил о масштабном разливе мазута в озере в Хабаровском крае

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Хабаровское региональное отделение ОНФ просит объявить режим ЧС в районе Петропавловского озера, где, по данным активистов, нефтепродуктами загрязнено более 17 квадратных километров, сообщает отделение.

"Общая площадь загрязнения, по предварительным оценкам, составляет более 17 квадратных километров. Загрязнение распространяется, в первую очередь, на ручей Анастасьевский и Анастасьевскую протоку, а также место впадения протоки в озеро и ближайшие к этой точке несколько километров береговой линии. Мазутное пятно отчетливо просматривается на поверхности водоема, на расстоянии в несколько сотен метров от берега", — говорится в сообщении.

По данным ОНФ, разлилось свыше 10 тонн мазута. Специалисты департамента Росприроднадзора по ДФО и ФГБУ "ЦЛАТИ" взяли пробы воды и грунта. На месте присутствует экологическая служба Штаба ВВО.

В ликвидации последствий аварии сейчас участвуют 12 человек, задействовано 3 единицы техники. По сообщению ОНФ, удалось собрать 4,5 тонны загрязненного грунта и нефтепродуктов. Активисты направят в адрес ГУ МЧС по Хабаровскому краю письмо с просьбой объявить в районе Петропавловского озера режим ЧС и привлечь для его очистки все имеющиеся в распоряжении спасателей силы.