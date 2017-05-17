На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту девять километров

Вид из космоса на вулкан Шивелуч

Вид из космоса на вулкан Шивелуч

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мая — РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту девять тысяч метров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС.

"Во вторник вечером, согласно видеоданным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс. Его высота составила до 9000 метров. Высота вулкана 3283 метра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 36 километров в северо-восточном направлении от вулкана в сторону залива Озерной.

"Согласно проведенному информационному взаимодействию с дежурными ЕДДС, выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано", — отметил представитель спасательного ведомства.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры в районе вулкана.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи. Высота Шивелуча — 3283 метра над уровнем моря. Вулкан извергается с весны 2009 года, его извержения, как правило, носят взрывной характер.