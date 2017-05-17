На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту девять километров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мая — РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту девять тысяч метров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС.
Отмечается, что с учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 36 километров в северо-восточном направлении от вулкана в сторону залива Озерной.
"Согласно проведенному информационному взаимодействию с дежурными ЕДДС, выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано", — отметил представитель спасательного ведомства.
Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры в районе вулкана.
Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи. Высота Шивелуча — 3283 метра над уровнем моря. Вулкан извергается с весны 2009 года, его извержения, как правило, носят взрывной характер.