В Волгограде под завалами рухнувшего дома могут находиться двое погибших
22:5216.05.2017
(обновлено: 22:59 16.05.2017)
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Тела двух погибших, по предварительным данным, могут находиться под завалами рухнувшего подъезда жилого дома в Волгограде, сообщил РИА Новости во вторник представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Днем во вторник в четырехэтажном многоквартирном жилом доме, расположенном по проспекту Университетскому Волгограда, произошел хлопок, в результате которого обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов. На месте обнаружены тела троих погибших.
"Предварительно, под завалами могут находиться еще двое погибших", — сказал собеседник агентства.
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Спасатели через балкон эвакуировали жильца обрушившегося дома в Волгограде
Как сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, по предварительным данным, взрыв бытового газа произошел из-за несанкционированных работ вне здания одной из компаний, которая планировала присоединиться к водоводу, вследствие чего был нарушен трубопровод с газом, и после накопления газ взорвался.
В четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушился один из подъездов здания.
По последним данным, три человека погибли, еще десять получили ранения. Состояние трех пострадавших медики оценивают как тяжелое.
Спасатели эвакуировали из дома 40 жильцов. Людей временно разместили в гостинице и школе.
На месте ЧП проводят поисковые работы. Спасатели периодически объявляют "минуту тишины".
В разборе завалов задействованы 420 человек и 27 единиц техники. В регион уже направили спецтехнику для диагностики здания.
На месте ЧП развернули оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В нем также работают психологи центра катастроф.
По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа.
Жильцы многоквартирного дома сообщили, что перед ЧП чувствовали сильный запах газа. Они вызвали аварийную службу, однако взрыв прогремел до ее прибытия.
По словам губернатора Волгоградской области, газопровод повредили во время несанкционированных работ по присоединению к водоводу.
По факту взрыва возбуди дело о нарушении норм безопасности.
Согласно информации властей, в обрушившимся доме проживали более 90 человек.
Решение о дальнейшей судьбе здания будет принято после того, как его состояние оценят эксперты.