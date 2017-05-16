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Происшествия

В Волгограде под завалами рухнувшего дома могут находиться двое погибших

Сюжет:
Взрыв газа в Волгограде (33)
22:5216.05.2017
(обновлено: 22:59 16.05.2017)
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© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкНа месте взрыва бытового газа в жилом доме в ВолгоградеНа месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Тела двух погибших, по предварительным данным, могут находиться под завалами рухнувшего подъезда жилого дома в Волгограде, сообщил РИА Новости во вторник представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Сотрудники МЧС на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Взрыв газа в Волгограде: трое погибших, спасатели разбирают завалы

Днем во вторник в четырехэтажном многоквартирном жилом доме, расположенном по проспекту Университетскому Волгограда, произошел хлопок, в результате которого обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов. На месте обнаружены тела троих погибших.

"Предварительно, под завалами могут находиться еще двое погибших", — сказал собеседник агентства.

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© РИА Новости . Пресс-служба МЧС РФ
Спасатели через балкон эвакуировали жильца обрушившегося дома в Волгограде

Как сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, по предварительным данным, взрыв бытового газа произошел из-за несанкционированных работ вне здания одной из компаний, которая планировала присоединиться к водоводу, вследствие чего был нарушен трубопровод с газом, и после накопления газ взорвался.

Взрыв газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкВ четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушился один из подъездов здания.На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
В четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушился один из подъездов здания.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкПо последним данным, три человека погибли, еще десять получили ранения. Состояние трех пострадавших медики оценивают как тяжелое.Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
По последним данным, три человека погибли, еще десять получили ранения. Состояние трех пострадавших медики оценивают как тяжелое.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкСпасатели эвакуировали из дома 40 жильцов. Людей временно разместили в гостинице и школе.Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Спасатели эвакуировали из дома 40 жильцов. Людей временно разместили в гостинице и школе.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкНа месте ЧП проводят поисковые работы. Спасатели периодически объявляют "минуту тишины".Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
На месте ЧП проводят поисковые работы. Спасатели периодически объявляют "минуту тишины".
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкВ разборе завалов задействованы 420 человек и 27 единиц техники. В регион уже направили спецтехнику для диагностики здания.Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
В разборе завалов задействованы 420 человек и 27 единиц техники. В регион уже направили спецтехнику для диагностики здания.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкНа месте ЧП развернули оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В нем также работают психологи центра катастроф.Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
На месте ЧП развернули оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В нем также работают психологи центра катастроф.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкПо предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа.На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкЖильцы многоквартирного дома сообщили, что перед ЧП чувствовали сильный запах газа. Они вызвали аварийную службу, однако взрыв прогремел до ее прибытия.На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Жильцы многоквартирного дома сообщили, что перед ЧП чувствовали сильный запах газа. Они вызвали аварийную службу, однако взрыв прогремел до ее прибытия.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкПо словам губернатора Волгоградской области, газопровод повредили во время несанкционированных работ по присоединению к водоводу.Сотрудники МЧС на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
По словам губернатора Волгоградской области, газопровод повредили во время несанкционированных работ по присоединению к водоводу.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкПо факту взрыва возбуди дело о нарушении норм безопасности.Во дворе жилого дома в Волгограде, в котором произошел взрыв бытового газа
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
По факту взрыва возбуди дело о нарушении норм безопасности.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкСогласно информации властей, в обрушившимся доме проживали более 90 человек.Машина, стоявшая во дворе во время взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Согласно информации властей, в обрушившимся доме проживали более 90 человек.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкРешение о дальнейшей судьбе здания будет принято после того, как его состояние оценят эксперты.Во дворе жилого дома в Волгограде, в котором произошел взрыв бытового газа
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Решение о дальнейшей судьбе здания будет принято после того, как его состояние оценят эксперты.
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