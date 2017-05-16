В Волгограде под завалами рухнувшего дома могут находиться двое погибших

На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде

На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Тела двух погибших, по предварительным данным, могут находиться под завалами рухнувшего подъезда жилого дома в Волгограде, сообщил РИА Новости во вторник представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Днем во вторник в четырехэтажном многоквартирном жилом доме, расположенном по проспекту Университетскому Волгограда, произошел хлопок, в результате которого обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов. На месте обнаружены тела троих погибших.

"Предварительно, под завалами могут находиться еще двое погибших", — сказал собеседник агентства.

Как сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, по предварительным данным, взрыв бытового газа произошел из-за несанкционированных работ вне здания одной из компаний, которая планировала присоединиться к водоводу, вследствие чего был нарушен трубопровод с газом, и после накопления газ взорвался.