Полицейского, раненного при обстреле поста в Ингушетии, перевезут в Москву

НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Сотрудника полиции, тяжело раненного на прошлой неделе во время нападения боевиков на пост полиции в Малгобекском районе Ингушетии, перевезут на лечение в Москву, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли контрольно-заградительный пост МО МВД России "Малгобекский" в Малгобекском районе Ингушетии в ночь на пятницу. В результате боестолкновения получил ранения и был госпитализирован полицейский ОБ ППСП указанного подразделения, старший сержант полиции. Ответным огнем двое нападавших были уничтожены. На месте происшествия были обнаружены два автомата Калашникова, корпус от гранатомета и более 380 патронов и 180 гильз калибра 5,45 миллиметра.

"Состояние раненного сотрудника полиции стабильно тяжелое. В настоящее время медико-санитарная часть МВД по Ингушетии решает вопрос его транспортировки в Главный клинический госпиталь МВД России", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во вторник раненого навестил глава республиканского МВД Дмитрий Кава, который пожелал полицейскому скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

"Сослуживцы раненного полицейского оказали материальную помощь его семье", — отмечается в сообщении.