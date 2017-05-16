Обрушившийся дом в Волгограде обследуют с помощью комплекса "Струна"

СОЧИ, 16 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Специалисты с диагностическим комплексом "Струна" направлены из Ростова в Волгоград для обследования дома, обрушившегося после взрыва бытового газа, сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС России.
"Специальный диагностический комплекс "Струна" вместе с группой специалистов направлен в Волгоград для обследования дома, где произошел взрыв газа, на пригодность здания для дальнейшего проживания людей", — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что прибытие комплекса в Волгоград ожидается в течение дня. При этом все работы по разбору завалов на месте обрушения будут вестись без перерывов, столько, сколько будет необходимо.