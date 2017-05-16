Обрушившийся дом в Волгограде обследуют с помощью комплекса "Струна"

СОЧИ, 16 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Специалисты с диагностическим комплексом "Струна" направлены из Ростова в Волгоград для обследования дома, обрушившегося после взрыва бытового газа, сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС России.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении части жилого дома 60 по Университетскому проспекту. По последним данным, два человека погибли и еще восемь пострадали. По предварительным данным источника, газовоздушная смесь образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания.

"Специальный диагностический комплекс "Струна" вместе с группой специалистов направлен в Волгоград для обследования дома, где произошел взрыв газа, на пригодность здания для дальнейшего проживания людей", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что прибытие комплекса в Волгоград ожидается в течение дня. При этом все работы по разбору завалов на месте обрушения будут вестись без перерывов, столько, сколько будет необходимо.