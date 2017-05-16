Саратовская школьница, предположительно, покончила с собой во время уроков

САРАТОВ, 16 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие в городе Энгельс Саратовской области проводит проверку по факту смерти 13-летней ученицы во вторник во время школьных занятий, предположительно, в результате суицида, сообщило областное управление СК РФ.

По данным следствия, во вторник в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 13-летней ученицы в одной из школ Энгельса в период учебного процесса.

"Предположительно, несовершеннолетняя совершила суицид, обнаружена предсмертная записка", — говорится в сообщении.

На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя регионального СУСК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

"Следователями будет тщательно изучена личность пострадавшей, условия ее жизни и воспитания, круг общения, а также дана правовая оценка действиям сотрудников администрации общеобразовательного учреждения и органов системы профилактики", — отмечается в сообщении.

Как уточнила РИА Новости старший помощник прокурора области Татьяна Казаченко, прокуратура также проводит проверку в связи со смертью школьницы. "По поручению прокурора области Сергея Филипенко на место выехал заместитель прокурора области Андрей Попов", — сказала собеседница агентства.