В Воронеже мужчина покончил с собой в отделении банка

ВОРОНЕЖ, 16 мая — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства смерти мужчины в отделении банка в центре Воронежа, который, по данным очевидцев, покончил с собой, сообщило во вторник региональное управление СК РФ.

Во вторник утром в ряде воронежских СМИ появилась информация, что в отделение Сбербанка на улице Плехановская в центре Воронежа около 9.30 мск ворвался налетчик. Мужчина якобы потребовал деньги, но получив отказ, совершил самоубийство.

"Проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины в отделении банка, расположенного на улице Плехановская Воронежа", — говорится в сообщении. По данным очевидцев, это было самоубийство.

На месте происшествия работают сотрудники СК, которые проводят осмотр отделения банка и опрашивают очевидцев.

"В рамках доследственной проверки будет назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти мужчины", — отмечает следственное управление, которое пока не комментирует информацию о том, что погибший требовал в банке денег.