В Воронеже мужчина покончил с собой в отделении банка

ВОРОНЕЖ, 16 мая — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства смерти мужчины в отделении банка в центре Воронежа, который, по данным очевидцев, покончил с собой, сообщило во вторник региональное управление СК РФ.
"Проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины в отделении банка, расположенного на улице Плехановская Воронежа", — говорится в сообщении. По данным очевидцев, это было самоубийство.
На месте происшествия работают сотрудники СК, которые проводят осмотр отделения банка и опрашивают очевидцев.
"В рамках доследственной проверки будет назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти мужчины", — отмечает следственное управление, которое пока не комментирует информацию о том, что погибший требовал в банке денег.