МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров заявил, что не имеет отношения к аккаунту в Instagram, в котором было опубликовано новое видео якобы с его участием, впоследствии растиражированное многими СМИ.

На видео некто за рулем Mercedes едет по разделительной полосе, при этом неясно, когда и кем был снят видеоролик. Московское управление ГИБДД после ряда публикаций в прессе начало проверку. При этом ранее Шамсуаров заявил, что уже год не садился за руль.

"Почти год я не имею никакого отношения к аккаунту в Instagram с именем "borzus", который ранее принадлежал мне. В июне прошлого года я удалил этот аккаунт и с тех пор им не пользуюсь. У меня нет ни желания, ни технической возможности как-либо влиять на содержание этого аккаунта", — говорится в заявлении Шамсуарова, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По словам Шамсуарова, аккаунт с таким же названием сейчас контролируют неизвестные лица – они "размещают на нем материалы, которые затем становятся основой для появления в СМИ однотипных компрометирующих заявлений и новостей в отношении меня".

"При этом ни одна из таких "новостей" не обходится без упоминания о месте работы и должности моего отца", — отметил Шамсуаров. По его мнению, эти публикации призваны сформировать негативное отношение к нему самому и его близким.

Шамсуаров оставил за собой право обратить в суд, если указанные сведения продолжат тиражировать в прессе.

Год назад Шамсуаров стал участником громкого скандала после того, как с друзьями устроил на Mercedes Gelandewagen "гонки" с полицией по улицам Москвы. Полицейская погоня за элитным внедорожником длилась несколько часов. Во время преследования водитель Gelandewagen грубо нарушал ПДД, неоднократно пересекал сплошные полосы, выезжал на газоны.