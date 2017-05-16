Сын вице-президента "Лукойла" заявил, что машину у него изъяли год назад

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров на фоне сообщений СМИ о своем якобы "новом заезде" заявил, что приставы изъяли у него автомобиль Mercedes Gelendewagen еще год назад.

Накануне московское управление ГИБДД начало проверку по факту публикации в интернете нового видео, которое, как утверждали некоторые СМИ, опубликовано в аккаунте Шамсуарова в Instagram. На видео некто за рулем Mercedes едет по разделительной полосе.

"С мая прошлого года я ни разу не садился за руль, а к упоминаемому в публикациях внедорожнику Gelendewagen я не имею никакого доступа и отношения, поскольку около года назад он был у меня изъят и впоследствии конфискован в доход государства", — говорится в заявлении Шамсуарова, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Шамсуаров оставил за собой право обратить в суд, если указанные сведения продолжат тиражировать в прессе.

Где сейчас находится Gelendewagen, неясно. Накануне в УФССП по Москве РИА Новости заявили, что приставы возбудили исполнительное производство о конфискации автомобиля у Шамсуарова, то есть на тот момент изъятие еще не было произведено.

"Заезд" на Mercedes, ставший поводом для уголовного дела, Шамсуаров и его друзья совершили в конце мая 2016 года, причем транслировали свои "приключения" в прямом эфире в интернете. Полицейская погоня за элитным внедорожником длилась несколько часов. Во время "гонки" водитель Gelandewagen грубо нарушал ПДД, неоднократно пересекал сплошные полосы, выезжал на газоны.

Впоследствии Гагаринский суд назначил Шамсуарову и второму фигуранту Виктору Ускову обязательные работы. Согласно решению суда, элитный внедорожник должен быть конфискован в пользу государства.