Верховный суд: нападение с игрушечным пистолетом можно считать разбоем

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Преступление считается разбоем, даже если преступник угрожал лишь игрушечным или незаряженным пистолетом, при условии, что потерпевший воспринимал оружие как настоящее, говорится в проекте постановления Верховного суда РФ.
По данным проекта постановления, если потерпевший понимал, что ему угрожают негодным или незаряженным оружием либо предметами, имитирующими оружие, то в таком случае деяние следует квалифицировать как грабеж.
Согласно Уголовному кодексу, разбой — это нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Грабеж — это открытое хищение чужого имущества, которое может сопровождаться насилием или угрозой применения насилия, но оно не является опасным для жизни или здоровья.