Верховный суд: нападение с игрушечным пистолетом можно считать разбоем

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Преступление считается разбоем, даже если преступник угрожал лишь игрушечным или незаряженным пистолетом, при условии, что потерпевший воспринимал оружие как настоящее, говорится в проекте постановления Верховного суда РФ.

"Если лицо угрожало заведомо для него негодным или незаряженным оружием либо предметами, имитирующими оружие, например, макетом пистолета, декоративным оружием, оружием-игрушкой и т.п., не намереваясь использовать эти предметы для причинения вреда, опасного для жизни или здоровья, его действия… следует квалифицировать как разбой, ответственность за который предусмотрена частью первой статьи 162 УК РФ", — отмечается в проекте.

По данным проекта постановления, если потерпевший понимал, что ему угрожают негодным или незаряженным оружием либо предметами, имитирующими оружие, то в таком случае деяние следует квалифицировать как грабеж.

Согласно Уголовному кодексу, разбой — это нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Грабеж — это открытое хищение чужого имущества, которое может сопровождаться насилием или угрозой применения насилия, но оно не является опасным для жизни или здоровья.