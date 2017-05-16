Мосгорсуд признал законным возврат прокурору дела Глеба Фетисова

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил протест Генпрокуратуры на возвращение прокурору дела бывшего владельца "Моего банка" и экс-сенатора Глеба Фетисова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение о возвращении дела прокурору для устранения недостатков оставить без изменения", — огласила решение судья. Ранее Генпрокуратура просила передать дело в суд для рассмотрение по существу.

Сам Фетисов настаивал, что дело возвращено прокурору абсолютно законно. Он напомнил, что считает себя невиновным, но, несмотря на это, погасил все задолженности банка. При этом он просил суд изменить меру пресечения с подписки о невыезде на личное поручительство ряда лиц, в том числе режиссера Никиты Михалкова.

Судья Пресненского суда Татьяна Васюченко ранее отказалась рассматривать дело Фетисова, указав, что на стадии следствия были допущены нарушения, которые препятствуют его рассмотрению по существу.

Как пояснил адвокат Александр Гофштейн, из обвинительного заключения непонятно, "в чем обвиняют Фетисова, и на основании каких документов принят вывод о виновности".

"Ни один вкладчик банка не остался обиженным или неудовлетворенным. Все претензии были удовлетворены по доброй воле Фетисова", — добавил Гофштейн. Он считает, что если бы не уголовное дело и арест, претензии были бы удовлетворены значительно раньше.

По данным Генпрокуратуры, Фетисов обвиняется в организации хищения имущества "Моего банка", совершенном с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере (часть 3 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК РФ).

По данным предварительного следствия, экс-глава "Моего Банка" Кира Андрианова и Фетисов в 2012-2013 годах растратили 1,96 миллиарда рублей, принадлежащих кредитной организации. Из-за этого банк не смог "удовлетворить требования всех кредиторов по обязательствам и его последующему банкротству".