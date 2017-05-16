В Югре мужчина сжег миллион рублей, пытаясь вскрыть банкомат

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 мая — РИА Новости. Полиция города Нягань (ХМАО) задержала мужчину, который сжег 1 миллион рублей, пытаясь вскрыть банкомат, свой поступок он объяснил нуждой в деньгах, сообщает местный отдел МВД.

По информации ведомства, инцидент произошел в городской смотровой поликлинике. На вызов о возгорании банкомата прибыли сотрудники МЧС, а позже к выяснению обстоятельств случившегося подключилась полиция. Правоохранительные органы установили личность мужчины, который повредил банковское оборудование.

"Проникнув в здание больницы через окно, задержанный стал вскрывать банкомат с помощью газо-режущего оборудования, в результате чего произошло возгорание. В огне сгорел один миллион и 14 тысяч рублей. Мужчина стал задыхаться от дыма и запаниковал. Бросив свое оборудование, он скрылся с места преступления", — информирует городской отдел МВД.

Отмечается, что свой поступок 41-летний местный житель объяснил затруднительным финансовым положением. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Следователи завели уголовное дело по статье "покушение на совершение кражи".