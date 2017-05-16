В Башкирии вторую неделю ищут пропавшую школьницу

УФА, 16 мая — РИА Новости, Рамиля Салихова. Сотрудники правоохранительных органов и спасатели продолжают поиски девятилетней школьницы, которая две недели назад пропала по дороге в школу в башкирском Белорецке, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по республике Башкортостан Светлана Абрамова.

Девятилетняя девочка из башкирского города Белорецк 3 мая ушла в школу, больше ее не видели. В тот же день в полицию с заявлением о пропаже ребенка обратились родители. Для более эффективных следственных мероприятий было возбуждено уголовное дело об убийстве. Сотни полицейских, спасателей и волонтеров начали поиски школьницы, с каждым днем расширяя зону поиска.

"Поиски ребенка продолжаются, в них так же участвуют сотрудники МВД и МЧС региона. Девочка еще не найдена, но мы надеемся, что поиски дадут результат", — сообщила агентству Абрамова.

По ее словам, девочка не дошла до школы — на уроках ее не было. Следователи продолжают розыскные и следственные мероприятия, а так же ищут и изучают видеозаписи с камер наблюдения организаций и автомобилей, на которых может быть зафиксирован маршрут ребенка.

По неофициальным данным правоохранителей, пропавшая девочка жила с мамой и отчимом. Следствие официально не комментирует отношения девочки с родителями и условия ее проживания.