На севере Москвы ранили мужчину

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Научный сотрудник был ранен в кафе на севере Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам инцидент произошел вечером в понедельник.

"Около 22.00 неизвестный предположительно из пистолета нанёс ранение научному сотруднику в кафе на севере города", — сказал собеседник агентства.

По его словам, мотивы и обстоятельства нападения в настоящий момент выясняются полицейскими.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт ранения мужчины на улице Зои и Александра Космодемьянских, не уточнив других подробностей.