В Москве дождь привел к 8-балльным пробкам на дорогах

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Дождь в российской столице осложнил дорожную обстановку, пробки в городе оцениваются в 8 баллов, сообщили РИА Новости в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Ранее в погодном центре "Фобос" агентству рассказали, что холодный атмосферный фронт во вторник несет в столичный регион дожди, может выпасть до 20% от месячной нормы осадков.

"В настоящее время загруженность улично-дорожной сети оценивается в 8 баллов. Транспортную обстановку сегодня усугубили мелкие ДТП и дождь", — рассказала собеседница агентства.

Она пояснила, что наибольшие осложнения отмечаются на кольцевых магистралях — на внутренней и внешней стороне МКАД и на Садовом кольце. Также низкие скорости зафиксированы по Ленинградскому и Можайскому шоссе, Волгоградскому и Рязанскому проспектах, Дмитровскому, Каширскому шоссе и Ленинскому проспекту.