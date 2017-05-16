СК просит продлить домашний арест экс-главе "Русгидро" Доду

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы продлить до 22 июня срок домашнего ареста бывшему главе "Русгидро" Евгению Доду и экс-главному бухгалтеру компании Дмитрию Финкелю, обвиняемым в мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Ходатайство следствия о продлении меры пресечения поступило в суд. Оно будет рассмотрено 19 мая", — сказала она.

Мера пресечения обоим фигурантам в декабре прошлого года была изменена с содержания в СИЗО на домашний арест. В феврале суд продлевал домашний арест Доду и Финкелю до 21 мая.

Дод, арестованный в июне 2016 года по обвинению в мошенничестве, возглавлял "Русгидро" до августа 2015 года. Следствие заявляет, что он по итогам 2013 года выписал себе премию в 353,21 миллиона рублей, неправомерно завысив ее размер. Причем ранее сообщалось, что ущерб составил "не менее 73,2 миллиона рублей".