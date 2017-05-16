Полиция в Челябинске ведет проверку после избиения инвалида в супермаркете

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Полицейские в Челябинске ведут проверку после избиения инвалида охранниками в одном из городских супермаркетов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками УМВД России по Челябинску проводится проверка по факту заявления инвалида о применении к нему насилия со стороны охранников супермаркета и хищения у него денежных средств. Все участники инцидента установлены, полицейские выясняют роль каждого из них", — сказала Волк журналистам.

По ее словам, в полицию Челябинска обратился мужчина, который является инвалидом второй группы. Он рассказал, что когда находился в одном из городских супермаркетов, к нему обратились двое мужчин. Они представились охранниками магазина и сказали, что подозревают его в краже товара. Мужчины потребовали показать содержимое карманов, в ответ пострадавший попросил пригласить в магазин полицейских для досмотра. После этого мужчины "завели покупателя в подсобное помещение и нанесли ему несколько ударов по голове и телу, причинив телесные повреждения", а затем вытащили на улицу. При этом пострадавший обнаружил отсутствие принадлежащих ему двух тысяч рублей.

В отделе полиции "Тракторозаводский" УМВД России по Челябинску по данному факту проводится предварительная проверка. Личности, причинивших телесные повреждения инвалиду, установлены. Также ведется доследственная проверка.