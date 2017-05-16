Назначена дата начала процесса по делу экс-главы "Роснано" Меламеда

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Черёмушкинский суд Москвы 19 мая проведет предварительные слушания по делу экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда и финансового директора корпорации Святослава Понурова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Кобзаева.

"Предварительные слушания по делу назначены на 19 мая", — сказала она.

Согласно закону, данная стадия судебного процесса проходит в закрытом режиме.

Меламед и Понуров обвиняются в растрате более 220 миллионов рублей, в настоящее время они находятся на свободе, так как срок содержания под стражей на стадии следствия истек. Им грозит до 10 лет заключения.

Накануне Генпрокуратура объявила, что отказывается утверждать обвинительное заключение по делу Меламеда и Понурова из-за "грубейших нарушений уголовно-процессуального законодательства" и направляет материалы СК РФ для дополнительного расследования.

Однако уже через несколько часов ведомство сообщило, что Юрий Чайка отменил это решение своего заместителя Виктора Гриня и направил дело в суд. Такое решение, как заявил журналистам официальный представитель ГП РФ Александр Куренной, принято "после дополнительного изучения материалов уголовного дела".

По версии СК РФ, в 2007–2009 годах Меламед, одновременно являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", организовал заключение корпорацией "Роснано" с этой фирмой договора об оказании консультационных услуг, под видом которых его бывший заместитель Андрей Малышев и Понуров по решению Меламеда в течение полугода незаконно перечислили более 220 миллионов рублей.