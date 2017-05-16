В Кемерово из-за попадания птицы в двигатель отменили рейс в Москву

КЕМЕРОВО, 16 мая — РИА Новости. Утренний авиарейс из Кемерово в московский аэропорт Шереметьево во вторник отложили до вечера из-за того, что в двигатель самолета попала птица, сообщила РИА Новости представитель Кузбасского линейного управления МВД Елена Щербинина.

"Самолет должен был вылететь из Кемерово до Шереметьево в 7.40 (3.40 мск), но его задержали из-за тумана. Потом в 9.20 (5.20 мск), когда готовились к вылету, выяснилось, что есть техническая неисправность. Предположительно, в двигатель попала птица. Тогда было принято решение отменить рейс", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, пассажиры вернулись домой, некоторых по их желанию разместили в гостинице рядом с аэропортом.

Представитель транспортной полиции отметила, что ожидается прибытие нового самолета из Москвы. Ориентировочное время его вылета — 18.00 (14.00 мск).

В Кемеровской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. "Наши сотрудники проверят и оценят соблюдение законодательства о безопасности полета и защиты прав потребителей, то есть пассажиров", — сказал представитель надзорного ведомства.