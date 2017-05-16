В Кемерово из-за попадания птицы в двигатель отменили рейс в Москву

КЕМЕРОВО, 16 мая — РИА Новости. Утренний авиарейс из Кемерово в московский аэропорт Шереметьево во вторник отложили до вечера из-за того, что в двигатель самолета попала птица, сообщила РИА Новости представитель Кузбасского линейного управления МВД Елена Щербинина.
По ее словам, пассажиры вернулись домой, некоторых по их желанию разместили в гостинице рядом с аэропортом.
Представитель транспортной полиции отметила, что ожидается прибытие нового самолета из Москвы. Ориентировочное время его вылета — 18.00 (14.00 мск).
В Кемеровской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. "Наши сотрудники проверят и оценят соблюдение законодательства о безопасности полета и защиты прав потребителей, то есть пассажиров", — сказал представитель надзорного ведомства.