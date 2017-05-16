Олег Дерипаска подал в суд на Associated Press за клевету

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на информационное агентство Ассошиэйтед Пресс, обвиняя его в клевете, свидетельствуют документы дела.

Иск подан в федеральный окружной суд столичного округа Колумбия. В исковом заявлении говорится, что 22 марта журналисты агентства Джефф Хорвиц и Чад Дэй опубликовали статью, в которой "лживо обвинили господина Дерипаску в участии в криминальных деяниях и других неподобающих вещах".

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что десять лет назад бывший советник избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт якобы работал на миллиардера с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве. Согласно данным неназванных осведомленных источников и деловой документации, попавшей в распоряжение Ассошиэйтед Пресс, Манафорт и Дерипаска подписали 10-миллионный контракт, который вступил в силу в 2006 году, и поддерживали бизнес-связи по меньшей мере до 2009 года. В этих документах содержатся стратегические планы Манафорта и учетные записи о многомиллионных трансферах, сообщало агентство.

Дерипаска назвал ложью информацию, распространенную агентством. При этом глава службы по связям с общественностью Ассошиэйтед Пресс Лорен Истон заявила РИА Новости, что агентство придерживается своей версии публикации, но отказывается предоставить письмо, на котором основано расследование.

Бизнесмен потребовал от агентства дать поправку и разъяснить, что Дерипаска и Манафорт никогда не заключали контрактов о продвижении интересов российского правительства и что любые отношения между Дерипаской и Манафортом прекратились задолго до обвинений в связях предвыборного штаба президента Дональда Трампа с Россией. В Белом доме, как и в Кремле, опровергают наличие подобных связей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к контактам Дерипаски и Манафорта.

Агентство отказалось публиковать поправку, в связи с чем Дерипаска подал в суд. Истец требует присудить ему справедливую денежную компенсацию, не указывая, какую именно сумму он считает справедливой. РИА Новости пока не располагает комментарием Ассошиэйтед Пресс относительно иска.