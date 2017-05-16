Обвинение просит 14 лет колонии строгого режима для экс-сенатора Цыбко

ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Сторона обвинения на заседании в суде города Озерск Челябинской области потребовала назначить наказание бывшему сенатору Константину Цыбко, обвиняемому во взяточничестве, 14 лет колонии строгого режима и штраф, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь горсуда Наталья Карпова.

"В городском суде Озерска проходят прения сторон по уголовному делу в отношении Цыбко. Стороны обвинения просят суд назначить экс-сенатору 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей. Также обвинение просит лишить Цыбко права, в том числе, исполнять административно-хозяйственные функции и занимать должности в органах государственной власти сроком на три года", — рассказала собеседница агентства.

Кроме того, сторона обвинения просила конфисковать недвижимое имущество Цыбко, его отца и матери, в том числе одну треть доли в квартире Цыбко в Москве, одну треть доли в квартире его отца в Москве, гараж в Москве, также принадлежащий отцу, и одну треть доли в московской квартире матери, добавила она.

Следующее заседание по делу состоится сегодня, на нем ожидается выступление в прениях защиты обвиняемого, уточнила она.

Следственное управление СКР по региону сообщало, что Цыбко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, будучи избранным представителем заксобрания Челябинской области в Совет Федерации, обвиняемый использовал авторитет и значимость занимаемой государственной должности для назначения на пост главы администрации Озерского городского округа Челябинской области своего знакомого. За оказанную услугу он получил не менее 17,5 миллиона рублей, считает следствие.

Кроме того, как полагает следствие, в феврале-апреле 2011 года Цыбко лично и через посредников получил взятку в 10 миллионов рублей от одного из предпринимателей за покровительство. Следствие добавляет, что в его интересах сенатор неоднократно обращался к должностным лицам правительства Челябинской области и администрации Озерского городского округа с предложениями реализовывать проекты строительства жилья и объектов инфраструктуры, оказания населению транспортных и информационных услуг через фирмы, подконтрольные бизнесмену.