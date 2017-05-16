В Югре Росгвардия изъяла 54 винтовки и почти 40 тысяч боеприпасов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 мая — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии изъяли 54 винтовки и 37 тысяч патронов в одной из спортивных организаций Нефтеюганска (ХМАО), сообщает пресс-служба окружного управления национальной гвардии.

Отмечается, что проверка учреждения, название которого в ведомстве не уточняют, была проведена после выявленных нарушений — ранее бойцы Росгвардии обнаружили в комнате хранения оружия незаконные малокалиберные боеприпасы и ряд других несоответствий требованиям закона.

"Из комнаты хранения оружия учреждения было изъято 54 спортивных винтовки и 37 443 патрона калибра 5,6 мм", — говорится в сообщении управления нацгвардии.

В ведомстве также заявили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "незаконное хранение боеприпасов".