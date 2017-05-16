Глава МЧС прибыл в Тюменскую область из-за паводков

ТЮМЕНЬ, 15 мая — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков и оперативная группа МЧС России прибыли в Тюменскую область, где сложилась наиболее сложная паводковая ситуация.

Министр прибыл в Тюмень из Иркутска, где он доложил о паводковой ситуации на совещании президенту России Владимиру Путину. "В Тюменской области министр лично проконтролирует меры, которые предпринимаются для стабилизации паводковой обстановки. Пучков совершит облет наиболее пострадавших районов региона, а также посетит временные пункты размещения жителей области", — сообщили в пресс-службе МЧС России.

В результате паводка в Тюменской области остаются подтопленными более 60 домов и придомовых территории с населением 174 человека, в том числе 48 детей и более 6,6 тыс. нежилых садоводческих участков в пойменной части реки Ишим. Из затопленных районов отселены 584 человека, в том числе 153 ребенка, а 175 человек, в том числе 45 детей, размещены в пунктах временного размещения.

Пучков ранее доложил президенту, что наиболее сложная паводковая ситуация сложилась в 11 российских регионах. "Что касается борьбы с паводками, то на сегодняшний день у нас в 27 субъектах РФ было подтоплено 59 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в 11 субъектах, но основной удар стихии пришелся на Тюменскую область", — отметил глава МЧС.