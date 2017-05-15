В башкирской колонии осужденный напал с ножом на дежурного

УФА, 15 мая — РИА Новости, Рамиля Салихова. Осужденный, отбывающий наказание в башкирской колонии за причинение тяжкого вреда здоровью человека, нанес ножевое ранение сотруднику исправительной колонии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по Башкортостану Светлана Абрамова.

По ее словам, инцидент произошел утром 14 мая на территории промышленной зоны исправительной колонии в Стерлитамакском районе Башкирии.

"Осужденный — 34-летний мужчина — нанес ножевое ранение 29-летнему дежурному сотруднику исправительной колонии. Раненый госпитализирован в больницу с ранением живота", — сообщила Абрамова.

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данным следствия, подозреваемый отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

"Специалисты выясняют, каким образом у осужденного оказался нож, возможно, нож был необходим на работе, на которой он был задействован. Назначен ряд экспертных исследований для установления истины по делу. Подозреваемый был задержан, следователем решается вопрос об избрании меры пресечения", — пояснила собеседница агентству.