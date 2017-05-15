В Свердловской области дети отравились найденными в лесу лекарствами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Шестеро детей в Свердловской области отравились лекарствами, найденными во время прогулки по лесу, сообщает в понедельник региональная прокуратура.

По сведениям ведомства, инцидент произошел вечером 14 мая. По факту ведется проверка.

"Шесть несовершеннолетних жителей Артемовского городского округа в возрасте от 9 до 13 лет во время совместной прогулки в отсутствие взрослых около села Большое Трифоново нашли и употребили медицинский препарат бронхолитического действия. Впоследствии дети были госпитализированы в ГБУЗ "Артемовская центральная районная больница" с признаками медикаментозного отравления. По данным больницы, угрозы жизни несовершеннолетних не имеется. Дети находятся под наблюдением врачей", — уточняет прокуратура.

В прокуратуре отметили, что в ходе проверки будут устанавливаться детальные обстоятельства того, каким образом дети обнаружили в лесополосе возле Большого Трифоново просроченные препараты.