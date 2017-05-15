Семь человек госпитализировали после ДТП с автобусом под Тулой

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Рейсовый автобус "Кимовск-Москва" столкнулся с грузовиком в Тульской области утром в понедельник, семь пассажиров автобуса доставлены в больницу, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

"ДТП произошло на 161-ом километре трассы "Дон" в районе деревни Матвеевка, это ближе к границе с Московской областью. В 05.40 водитель многоместного рейсового автобуса по маршруту "Кимовск-Москва" не выбрал безопасное расстояние до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с большегрузной машиной. В итоге на данный момент доставлено в больницу семь пассажиров данного автобуса", — сообщил Ярцев.

По его словам, число пострадавших может вырасти. Всего, по словам Ярцева, в автобусе было более 20 пассажиров. Водитель автобуса госпитализирован не был, но получил ушибы.

Движение на трассе не затруднено.

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