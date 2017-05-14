ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая – РИА Новости. В Нижнем Тагиле загорелся танк-памятник, сообщает в воскресенье ГУМЧС по Свердловской области.

По данным управления, инцидент случился на пощади Танкостроителей. Информация о ЧП поступила пожарным в 15.51 по местному времени. На место выехали 11 огнеборцев на трех спецмашинах. В 16.04 пламя ликвидировали.

"Информацию о возгорании в пожарно-спасательную службу передал горожанин, проезжавший мимо. Из смотрового окна танка-памятника шел дым. Горела внутренняя обшивка танка-памятника уралвагонзаводцам, создателям танка Т-72. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать чье то неосторожное обращение с огнем, смотровое окно танка-памятника было открыто. С внешней стороны памятник от огня не пострадал", — уточняет ведомство.