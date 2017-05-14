В зоопарке рассказали о состоянии питона, найденного на севере Москвы

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Московском зоопарке, куда доставили найденного на севере столицы трехметрового питона, сообщили, что он находится в плохом состоянии.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил, что у мусорных баков в районе Дмитровского шоссе нашли питона и доставили в Московский зоопарк.

"Да, питона привезли в зоопарк, но он в плохом состоянии", — отметил собеседник агентства.

В зоопарке отметили, что более подробно о состоянии здоровья животного смогут сказать после обследования.