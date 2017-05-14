На востоке Москвы девочка провалилась в канализационный люк

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ребенок повредил обе ноги, провалившись в люк на востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"14 мая 2017 года вблизи жилых домов на Сиреневом бульваре девочка провалилась в канализационный люк, вследствие чего получила травмы ног. Ребенок находится в лечебном учреждении", — сказала Иванова.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, следователи осматривают место происшествия, опрашивают возможных очевидцев события.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за техническое обслуживание указанной территории", — добавила собеседница агентства.