Под Красногорском электричка столкнулась с грузовой "Газелью"

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Электропоезд столкнулся в субботу днем с грузовой "Газелью" на железнодорожном переезде в Красногорском районе Московской области; по предварительным данным, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На железнодорожном переезде вблизи станции "Опалиха" электропоезд сообщением Москва — Волоколамск столкнулся с грузовой "Газелью", — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержка в движении поездов составила порядка 20 минут. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства ЧП выясняются.