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Происшествия

Перевозки не пострадали: электронная система РЖД подверглась атаке хакеров

Сюжет:
Массированная кибератака на компьютеры в Европе и Азии (31)
14:4913.05.2017
(обновлено: 15:00 13.05.2017)
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© РИА Новости . Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкЛоготип компании ОАО РЖД. Архивное фотоЛоготип компании ОАО РЖД. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вирусная атака была произведена на IT-систему РЖД, но вирус уже локализован, перевозки пассажиров и грузов осуществляются в рабочем режиме, сообщили РИА Новости в компании.

Сейчас специалисты проводят технические работы по уничтожению вируса и обновлению защиты.

По словам собеседника агентства, благодаря оперативным административно-управленческим решениям сбоев в технологическом процессе не было.

Что известно о вирусе

Мужчина работает на ноутбуке. Архивное фото
© Fotolia / DragonImages
Британские власти выясняют, кто может стоять за хакерской атакой
РЖД не единственная компания, которая подверглась хакерской атаке. Разработчики антивируса Avast ранее сообщили о 57 тысячах атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, Украине и на Тайване.

В свою очередь в "Лаборатории Касперского" сообщили, что зафиксировали около 45 тысяч попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

За расшифровку данных злоумышленники требовали у получателей вируса заплатить выкуп в размере 600 долларов США в криптовалюте Bitcoin.

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Сообщалось, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. По словам экспертов, инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.

Инженеры Microsoft уже выпустили патч для исправления уязвимости, которая позволяла заражать компьютеры. Сейчас компания работает с клиентами для предоставления им дополнительной помощи.

Атаки на банки

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) фиксировал массовые рассылки банкам вредоносной программы, но ресурсы кредитных организаций не скомпрометированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Хакер за компьютером
© Fotolia / Tomasz Zajda
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При этом  ФинЦЕРТ еще в середине апреля направлял банкам информацию о признаках компрометации и методах выявления и противодействия вирусам-"шифровальшикам". Кроме того, в начале мая центр отправил подобное уведомление о программе типа cobalt strike.

Как сообщили в Сбербанке, системы информационной безопасности крупнейшего российского банка в пятницу зафиксировали попытки хакерских атак, но вирусы в систему не проникли. Службы банка, отвечающие за кибербезопасность, переведены в режим повышенной готовности.

Сотовая связь

С проблемами столкнулся и один из основных сотовых операторов "Мегафон". Компания полностью восстановила работу трех филиалов розничной сети после случившихся в пятницу кибератак, в остальных пяти восстановление продаж завершается.

"Наши точки продаж пострадали больше всего, так как в рознице обширнее всего используется Windows, уязвимости которого были использованы. К 13:00 сегодня продажи полностью восстановлены в трех филиалах. В остальных пяти они будут восстановлены в течение следующего часа", — сообщила пресс-служба "Мегафона".

Продавец-консультант в офисе компании оператора мобильной связи Мегафон. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
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"Мегафон" восстановил работу филиалов после кибератак
Хакерская атака не оказала влияния на телекоммуникационные сервисы компании, но на некоторое время была заблокирована работа операторов call-центров. Как отмечал в пятницу директор по связям с общественностью "Мегафона" Петр Лидов, "на многих компьютерах практически одновременно появилось предупреждение о том, что "заплатите 300 долларов, либо мы вам сейчас все сотрем".

"Материального ущерба от кибератак нет. Единственное, это создало неудобства для абонентов", — сказал представитель компании.

Работа офиса МТС. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МТС отразил все кибератаки
Несколько компьютеров было заражено и у оператора Yota, который принадлежит "Мегафону", но IT-службе быстро удалось нейтрализовать вирус.

Сотовый оператор МТС также подвергся кибератакам. "Атаки на МТС были ночью, мы их отразили", — сказал пресс-секретарь оператора Дмитрий Солодовников.

Федеральные ведомства

Департамент информационных технологий, связи и защиты информации (ДИТСиЗИ) МВД России зафиксировал вирусную атаку на персональные компьютеры ведомства, на которых установлена операционная система Windows, вирус уже локализован.

Информационные технологии
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СМИ: внимательность одного программиста помогла остановить кибератаку
"Благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи заражённых компьютеров, что составляет менее 1%", — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, серверные ресурсы министерства не подвергались заражению, так как использовали иные операционные системы и отечественные серверы с российским процессором "Эльбрус".

Минздрав России оперативно отразил хакерские атаки на свои сервера и закрыл все уязвимости, сообщил помощник главы ведомства Никита Одинцов в своем микроблоге в Twitter.

Между тем, в Следственном комитете России опровергли появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что хакеры атаковали сервера ведомства.

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