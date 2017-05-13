Перевозки не пострадали: электронная система РЖД подверглась атаке хакеров

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вирусная атака была произведена на IT-систему РЖД, но вирус уже локализован, перевозки пассажиров и грузов осуществляются в рабочем режиме, сообщили РИА Новости в компании.
Сейчас специалисты проводят технические работы по уничтожению вируса и обновлению защиты.
Что известно о вирусе
В свою очередь в "Лаборатории Касперского" сообщили, что зафиксировали около 45 тысяч попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.
За расшифровку данных злоумышленники требовали у получателей вируса заплатить выкуп в размере 600 долларов США в криптовалюте Bitcoin.
45.1%Да, хакеры начинают действовать все изощрённее
20.5%Нет, я знаю, как защитить себя от хакеров
34.4%Не боюсь, но планирую лучше защитить свои устройства
Инженеры Microsoft уже выпустили патч для исправления уязвимости, которая позволяла заражать компьютеры. Сейчас компания работает с клиентами для предоставления им дополнительной помощи.
Атаки на банки
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) фиксировал массовые рассылки банкам вредоносной программы, но ресурсы кредитных организаций не скомпрометированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Как сообщили в Сбербанке, системы информационной безопасности крупнейшего российского банка в пятницу зафиксировали попытки хакерских атак, но вирусы в систему не проникли. Службы банка, отвечающие за кибербезопасность, переведены в режим повышенной готовности.
Сотовая связь
С проблемами столкнулся и один из основных сотовых операторов "Мегафон". Компания полностью восстановила работу трех филиалов розничной сети после случившихся в пятницу кибератак, в остальных пяти восстановление продаж завершается.
"Наши точки продаж пострадали больше всего, так как в рознице обширнее всего используется Windows, уязвимости которого были использованы. К 13:00 сегодня продажи полностью восстановлены в трех филиалах. В остальных пяти они будут восстановлены в течение следующего часа", — сообщила пресс-служба "Мегафона".
"Материального ущерба от кибератак нет. Единственное, это создало неудобства для абонентов", — сказал представитель компании.
Сотовый оператор МТС также подвергся кибератакам. "Атаки на МТС были ночью, мы их отразили", — сказал пресс-секретарь оператора Дмитрий Солодовников.
Федеральные ведомства
Департамент информационных технологий, связи и защиты информации (ДИТСиЗИ) МВД России зафиксировал вирусную атаку на персональные компьютеры ведомства, на которых установлена операционная система Windows, вирус уже локализован.
По ее словам, серверные ресурсы министерства не подвергались заражению, так как использовали иные операционные системы и отечественные серверы с российским процессором "Эльбрус".
Минздрав России оперативно отразил хакерские атаки на свои сервера и закрыл все уязвимости, сообщил помощник главы ведомства Никита Одинцов в своем микроблоге в Twitter.
Между тем, в Следственном комитете России опровергли появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что хакеры атаковали сервера ведомства.