МТС отразил все кибератаки

Массированная кибератака на компьютеры в Европе и Азии (28)

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Сотовый оператор МТС также подвергся кибератакам, успешно отразил их, сообщил РИА Новости пресс-секретарь оператора Дмитрий Солодовников.

"Атаки на МТС были ночью, мы их отразили", — сказал он.

"Лаборатория Касперского" 12 мая зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Ранее в СМИ сообщалось, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.

Директор по связям с общественностью "Мегафона" Петр Лидов в пятницу сообщил РИА Новости, что "Мегафон" восстановил работу служб поддержки абонентов после хакерских атак. В субботу оператор восстановил продажи в розничной сети. Yota, по словам Лидова, нейтрализовала распространение вируса после заражения нескольких компьютеров в компании.