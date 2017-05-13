Оператор Yota нейтрализовал распространение компьютерного вируса

Массированная кибератака на компьютеры в Европе и Азии (24)

ЯЛТА, 13 мая — РИА Новости. ООО "Скартел" (сотовый оператор, бренд Yota, принадлежит "Мегафону") нейтрализовал распространение компьютерного вируса после заражения нескольких компьютеров в компании, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью "Мегафона" Петр Лидов.

"У Yota было заражено несколько компьютеров, но IT-служба компании быстро нейтрализовала вирус", — сказал он.

Вчера Лидов сообщил РИА Новости, что "Мегафон" восстановил работу служб поддержки абонентов после хакерских атак и работает над восстановлением остальных служб.

Ранее в пятницу МВД РФ сообщило, что персональные компьютеры ведомства подверглись вирусной атаке. В то же время Следственный комитет РФ сообщил, что на его мощности атака не осуществлялась. Также попытки хакерских атак на инфраструктуру Сбербанка были зафиксированы службой информационной безопасности банка.

Разработчики антивируса Avast ранее сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, Украине и на Тайване. В свою очередь, в "Лаборатории Касперского" сообщили, что зафиксировали около 45 тысяч попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Ряд российских СМИ сообщил, что хакеры атаковали компьютеры силовых ведомств РФ, в частности, Следственного комитета и МВД.