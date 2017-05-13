Оператор Yota нейтрализовал распространение компьютерного вируса

ЯЛТА, 13 мая — РИА Новости. ООО "Скартел" (сотовый оператор, бренд Yota, принадлежит "Мегафону") нейтрализовал распространение компьютерного вируса после заражения нескольких компьютеров в компании, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью "Мегафона" Петр Лидов.
Вчера Лидов сообщил РИА Новости, что "Мегафон" восстановил работу служб поддержки абонентов после хакерских атак и работает над восстановлением остальных служб.
Ранее в пятницу МВД РФ сообщило, что персональные компьютеры ведомства подверглись вирусной атаке. В то же время Следственный комитет РФ сообщил, что на его мощности атака не осуществлялась. Также попытки хакерских атак на инфраструктуру Сбербанка были зафиксированы службой информационной безопасности банка.
Ряд российских СМИ сообщил, что хакеры атаковали компьютеры силовых ведомств РФ, в частности, Следственного комитета и МВД.