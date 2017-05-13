В Москве будут судить лжебанкиров, незаконно получивших 300 млн рублей

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пятнадцать участников преступной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями и заработала на этом более 300 миллионов рублей, будут судить в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"ГСУ ГУ МВД России по Москве окончено производство и направлено в суд уголовное дело по обвинению 15 участников организованного преступного сообщества в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом в размере свыше 300 миллионов рублей", — сказала Волк.

По ее словам, обвиняемые, используя реквизиты и счета ряда подконтрольных фирм, нелегально вели банковские операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, а также инкассацию денежных средств. В результате махинаций участники группы извлекли незаконный доход в размере свыше 300 миллионов рублей.

В апреле 2015 года было открыто дело по статье "Незаконная банковская деятельность". В июне того же года участники группы были задержаны, шесть из них были арестованы, остальные помещены под домашний арест или с них взята подписка о невыезде.

Как отметила официальный представитель МВД, в настоящее время расследование завершено, фигурантам предъявлено обвинение по статьям "организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)" и "незаконная банковская деятельность". Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Симоновский районный суд столицы. В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении двух человек, причастных к совершению данного противоправного деяния, которые находятся в федеральном розыске, добавила Ирина Волк.