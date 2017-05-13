Новое дело Дадина за акцию на Красной площади рассмотрят 30 мая

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы 30 мая рассмотрит новое дело активиста Ильдара Дадина, который первым в РФ был осуждён за неоднократные нарушения правил проведения митингов, сообщила РИА Новости правозащитница Алла Фролова.
В пятницу на Красной площади была задержана группа активистов, среди которых был Ильдар Дадин, они читали Конституцию.
Дадин первым в России был осужден на 2,5 года по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. Президиум Верховного суда 22 февраля отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.
Это уже третье задержание Дадина после освобождения из колонии. Первый раз активиста отпустили из полиции без возбуждения дела, по второму он получил штраф в 15 тысяч рублей.