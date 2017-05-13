Новое дело Дадина за акцию на Красной площади рассмотрят 30 мая

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы 30 мая рассмотрит новое дело активиста Ильдара Дадина, который первым в РФ был осуждён за неоднократные нарушения правил проведения митингов, сообщила РИА Новости правозащитница Алла Фролова.

"За чтение Конституции РФ на Красной площади на Ильдара Дадина составили протокол об административном правонарушении по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Суд рассмотрит это дело 30 мая в 11 часов", — сказала она.

В пятницу на Красной площади была задержана группа активистов, среди которых был Ильдар Дадин, они читали Конституцию.

Дадин первым в России был осужден на 2,5 года по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. Президиум Верховного суда 22 февраля отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.

Это уже третье задержание Дадина после освобождения из колонии. Первый раз активиста отпустили из полиции без возбуждения дела, по второму он получил штраф в 15 тысяч рублей.