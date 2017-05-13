В Свердловской области четыре человека погибли при пожаре в общежитии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Пожар на площади 15 квадратных метров произошел в общежитии свердловского поселка Рефтинский, сообщает в субботу региональное ГУ МЧС.

Информацию о ЧП подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, сообщение о случившемся поступило в 10.39 в ОВД Асбеста. Как выяснилось, в Рефтинском горело пятиэтажное здание по адресу улица Гагарина, 13.

"На место выехали усиленная следственно-оперативная группа, представители прокуратуры и СКР… Эвакуированы более 50 человек. Сыщики выяснили, что возгорание произошло в комнате, расположенной в центре последнего этажа. Хозяйка помещения отсутствует, она с мужем уехала ранее к родственникам в Асбест. Пламя уже потушено. По предварительным сведениям, в соседней комнате обнаружили тела трех женщин и мужчины, которые, предварительно, надышались угарным газом", — сказал Горелых.

По его словам, госпитализирован один человек – инвалид 1960 года рождения. Валерий Горелых отметил, что полицейские вместе с работниками МЧС выясняют причину трагедии. Рассматриваются разные версии, в том числе, замыкание проводки и неосторожное обращение с огнем.

Старший помощник руководителя свердловского СУ СК РФ Александр Шульга добавил, что возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Как он уточнил, на месте работают криминалисты и следователи СКР. Кроме того, по словам Шульги, будут проведены судебно-медицинская и пожаротехническая экспертизы.