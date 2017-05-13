В Челябинске сотрудник полиции сбил двоих детей на переходе

ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Сотрудник полиции в Челябинске сбил на автомобиле двоих детей, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора, дети госпитализированы, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД России по региону.

"В пятницу в 20.55 (18.55 мск) на улице Российской в Челябинске, 46-летний сотрудник полиции, управляя автомобилем Chevrolet, совершил наезд на двух несовершеннолетних мальчиков 2008 года рождения, которые получили телесные повреждения. Полицейский оказал доврачебную медицинскую помощь пострадавшим и вызвал скорую помощь", — говорится в сообщении.

Как установили сотрудники ГИБДД, дети переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Как уточняет полиция, алкогольного опьянения у сотрудника не выявлено.

ГУ МВД России по Челябинской области по данному факту проводится служебная проверка, если вина сотрудника полиции подтвердится, то он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Также он будет привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

Руководством ГУ МВД России по региону принято решение об оказании всей необходимой помощи пострадавшим.