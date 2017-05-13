В Челябинске сотрудник полиции сбил двоих детей на переходе

ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Сотрудник полиции в Челябинске сбил на автомобиле двоих детей, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора, дети госпитализированы, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД России по региону.
Как установили сотрудники ГИБДД, дети переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Как уточняет полиция, алкогольного опьянения у сотрудника не выявлено.
ГУ МВД России по Челябинской области по данному факту проводится служебная проверка, если вина сотрудника полиции подтвердится, то он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Также он будет привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.
Руководством ГУ МВД России по региону принято решение об оказании всей необходимой помощи пострадавшим.