Сбербанк зафиксировал попытки хакерских атак

Массированная кибератака на компьютеры в Европе и Азии (12)

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Системы информационной безопасности Сбербанка в пятницу зафиксировали попытки хакерских атак, но проникновений вирусов в систему не произошло, сообщили в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Ранее в пятницу МВД РФ сообщило, что персональные компьютеры ведомства подверглись вирусной атаке. В то же время Следственный комитет РФ сообщил, что на его мощности атака не осуществлялась.

"Системы информационной безопасности своевременно зафиксировали попытки проникновения в инфраструктуру банка. Сеть банка предусматривает защиту от подобных атак. Проникновений вирусов в систему не произошло", — сказали в Сбербанке.

В связи с сообщениями о вирусных атаках, службы банка, отвечающие за кибербезопасность, переведены в режим повышенной готовности, уточнили в кредитной организации.

Разработчики антивируса Avast ранее сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, Украине и на Тайване.

В свою очередь в "Лаборатории Касперского" сообщили, что зафиксировали около 45 тысяч попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Ряд российских СМИ сообщил, что хакеры атаковали компьютеры силовых ведомств РФ, в частности, Следственного комитета и МВД.