МВД сообщило о кибератаке на компьютеры ведомства

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Департамент информационных технологий, связи и защиты информации (ДИТСиЗИ) МВД России зафиксировал вирусную атаку на персональные компьютеры ведомства, на которых установлена операционная система Windows, в настоящее время вирус локализован, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"ДИТСиЗИ МВД России была зафиксирована вирусная атака на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows. Благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи заражённых компьютеров, что составляет менее 1%", — сказала Волк.

По ее словам, серверные ресурсы МВД не подвергались заражению благодаря использованию иных операционных систем и отечественных серверов с российским процессором "Эльбрус".

"В настоящий момент вирус локализован, проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению средств антивирусной защиты", — добавила Волк.