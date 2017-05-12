Источник сообщил о задержании Дадина на Красной площади

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Несколько активистов, включая Ильдара Дадина, были задержаны в центре Москвы на Красной площади после чтения Конституции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Группа активистов была задержана на Красной площади в центре Москвы. Среди них был Ильдар Дадин. Это произошло после того, как они читали конституцию", — сказал собеседник агентства.

По его словам, активистов доставили в отделение полиции, где на них будут составлены административные протоколы, после чего их собираются отпустить.

Дадин первым в России был осужден на 2,5 года по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. Президиум Верховного суда 22 февраля отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.