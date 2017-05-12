В Казани девять автомобилей повредило сорванной ветром кровлей

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Девять автомобилей пострадали из-за сорванной ветром кровли трехэтажного здания в Казани, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Уточняется, что инцидент произошёл на улице Беломорская, дом 270.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений (ветер порывами до 20 метров в секунду) повреждена кровля трёхэтажного административного здания на площади 150 квадратных метров (общая площадь 400 квадратных метров). Пострадавших нет, повреждены 9 припаркованных автомобилей", — рассказал собеседник агентства.