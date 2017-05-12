Скорая с роженицей десять часов добиралась в Мурманск из-за метели

МУРМАНСК, 12 мая – РИА Новости. Медицинская бригада скорой помощи и роженица провели шесть часов в снежном плену и еще около четырех часов в пути, добираясь из поселка Териберка в мурманский роддом, сообщил РИА Новости главврач Кольской ЦРБ Александр Корсаков.

Ночью 6 мая на пост скорой медицинской помощи поселка Териберка поступил вызов к роженице, было принято решение о ее транспортировке в Мурманск для родов. В самом поселке роддома нет, и всех рожениц отвозят за 120 километров в областной центр.

Дорога от Териберки до Мурманска сложна тем, что во время снегопадов и сильного ветра ее переметает, и дорогу приходится закрывать.

"Они выдвинулись около 2 ночи и застряли. Они недоехали всего 3 километра до перекрестка, откуда могли бы самостоятельно выехать. С 3 ночи они застряли окончательно, до 9 утра находились в снежном плену. Техника к ним пробивалась с двух сторон. В 9 утра им расчистили дорогу, и они смогли выехать", — рассказал Корсаков.

Фельдшер постоянно поддерживала связь с медиками по телефону, успокаивала роженицу. Женщину доставили в мурманский роддом в 12.00 мск, где у женщины родилась девочка. "Действия медиков были профессиональными, сама девушка в соцсетях отметила, что фельдшер ее поддерживала. И морально, и профессионально, имела все необходимое. Девушку успокаивали как могли, довезли благополучно", — сказал главврач ЦРБ и добавил, что на его памяти это первый случай, когда путь из Териберки до роддома растянулся почти на 10 часов.

В этом году дорогу на Териберку закрывали рекордное количество раз – больше 20, что вызвало недовольство жителей и туристов. Прокуратура, рассмотрев жалобы, вынесла представление губернатору региона Марине Ковтун с требованием немедленного принятия "исчерпывающих мер по устранению нарушений закона, выполнению мероприятий по обеспечении безопасности участников дорожного движения на рассматриваемой автомобильной дороге, усилению контроля за исполнением подрядными организациями обязанностей по содержанию данной автодороги".

Движение на дороге Кола — Серебрянские ГЭС, ведущей к побережью Баренцева моря, селу Териберка и поселку Туманный, часто ограничивается из-за неблагоприятных метеорологических условий, сильных переметов, отсутствия видимости. В этом году Териберка и Туманный дважды были надолго отрезаны от большой земли – с 26 марта по 8 апреля и с 9 по 15 апреля. За время изоляции из Мурманска в Териберку было направлено несколько автоколонн с продуктами, медикаментами и топливом. В сопровождении дорожной техники выходил рейсовый автобус Мурманск – Териберка.

Териберка находится в 120 километрах от Мурманска и является одним из самых живописных мест Кольского полуострова. Село успешно развивалось до 60-х годов прошлого века, но затем начался постепенный упадок. Сегодня в поселке живет меньше тысячи жителей. Териберка уже много лет считается депрессивным населенным пунктом, а после съемок здесь фильма "Левиафан" она стала символом российского захолустья.