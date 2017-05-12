Мосгорсуд продлил арест фигурантам дела о беспорядках на Хованском кладбище

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мосгорсуд продлил срок ареста фигурантам дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд продлил 12 фигурантом срок ареста до 14 сентября", — сказал собеседник агентства.

Массовая драка на крупнейшем кладбище столицы произошла в мае прошлого года — в "побоище" участвовали около 200 человек, трех человек забили насмерть, 112 человек были задержаны. По данным следствия, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище.

В настоящее время по делу завершены следственные действия в отношении 16 фигурантов, среди которых начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 ГБУ города Москвы "Ритуал" Юрий Чабуев, бывший сотрудник ППСП ОМВД России по городу Москве по району Хамовники Никита Мошенко и организатор массовых беспорядков Александр Бочарников.

В зависимости от роли каждого, им предъявлены обвинения по статьям "организация массовых беспорядков", "участие в массовых беспорядках", "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух человек" и "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".