Университет Бонч-Бруевича содействует следствию после ареста ректора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет коммуникаций имени Бонч-Бруевича, ректор которого Сергей Бачевский помещен под домашний арест по делу о превышении полномочий, оказывает содействие работе следствия и надеется, что ситуация разрешится без ущерба для репутации вуза и его руководителя.

Невский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу заключил Бачевского под домашний арест. Днем ранее сотрудники регионального УФСБ задержали его по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным УФСБ, уголовное дело расследуется в отношении нескольких лиц. По версии следствия, подозреваемые совершили деяния, "явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства".

"Администрация вуза оказывает содействие следствию во всех проводимых мероприятиях. На все вопросы даются ответы, все документы, с которыми следователи считают необходимым ознакомиться, им предоставляются", — рассказала РИА Новости проректор университета по воспитательной работе и связям с общественностью Ирина Алексеенко.

По ее словам, коллектив университета коммуникаций надеется на то, что "в скором времени обстоятельства дела будут установлены и сложившаяся ситуация разрешится без нанесения ущерба репутации вуза и его руководителя". Как добавила Алексеенко, Бачевский был переизбран на второй срок на конференции трудового коллектива вуза, который тем самым выразил ему свое доверие.

По ее оценке, ректор "всегда отстаивал государственные позиции и позиции университета".