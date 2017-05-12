Суд арестовал 11-го фигуранта дела о теракте в Петербурге

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест гражданина Киргизии Мухамадюсупа Эрматова, задержанного за незаконный оборот взрывчатки и подозреваемого в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить: избрать в отношении Эрматова, 1991 года рождения, меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Юлия Сафина. Таким образом, она согласилась с доводами следователя, что на свободе он сможет договориться с пока еще неустановленными соучастниками о противодействии расследованию.

Срок ареста судья установила до 10 июля. "Эрматов подозревается в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений. У судьи имеются основания полагать, что, находясь на свободе, он сможет скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью", — решила судья.

Он подозревается по статьям УК РФ "терроризм" и "незаконный оборот оружия". Согласно материалам дела, Эрматов родился в Киргизии, а в Санкт-Петербурге жил по адресу временной регистрации. По его словам, он работал строителем, а также получил лицензию таксиста.

При обыске у него нашли взрывное устройство, сделанное из огнетушителя. По словам следователя, оно аналогично тому, которое использовал в метро террорист-смертник Джалилов. О том, что именно Эрматов принес его в квартиру, следователям рассказал его брат.

Адвокат подтвердил, что взрывное устройство было найдено в квартире, где проживал его подзащитный в Санкт-Петербурге. Однако, пор словам защитника, Эрматов "арендовал эту квартиру вместе с еще семью людьми" и "нет никаких доказательств, что оно принадлежит именно ему". Он просил не арестовывать своего подзащитного, заявив о его невиновности.