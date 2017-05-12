Срок расследования дела о теракте в Петербурге продлили до 3 октября

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. СК РФ продлил до 3 октября срок следствия по делу о теракте в петербургском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

"Срок расследования данного уголовного дела продлен до шести месяцев, то есть до 3 октября 2017 года", — заявила судья Юлия Сафина, вынося решение об аресте предполагаемого соучастника теракта Мухамадюсупа Эрматова.

Взрыв прогремел днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельной бомбы.

В результате теракта погибли 16 человек, включая самого предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова. По подозрению в причастности к взрыву в Москве и Петербурге к настоящему времени арестованы 11 человек.