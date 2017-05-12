У Эрматова нашли бомбу, аналогичную взорвавшейся в петербургском метро

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. У уроженца Средней Азии Мухамадюсупа Эрматова при обыске нашли взрывное устройство, аналогичное использованному при теракте в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда.

"По словам брата подозреваемого, тот сам принес это взрывное устройство. При этом он получил его от смертника", — пояснил следователь.

Адвокат подтвердил, что взрывное устройство нашли в квартире, где жил его подзащитный. "Но он арендовал эту квартиру вместе с еще семью людьми. Нет никаких доказательств, что оно принадлежит именно ему", — заявил защитник.

Эрматова задержали накануне в Москве за незаконный оборот взрывчатки. Он подозревается по статьям "Терроризм" и "Незаконный оборот оружия". Суд арестовал Эрматова, согласившись с доводами следователя, что на свободе подозреваемый сможет договориться с пока еще неустановленными соучастниками о противодействии расследованию.При этом сам Эрматов отрицает свою причастность к взрыву в метро.

Взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2" прогремел днем 3 апреля. В результате погибли 16 человек, включая смертника Акбарджона Джалилова. Еще одну бомбу, найденную на станции "Площадь Восстания", удалось обезвредить.

Всего по подозрению к причастности к теракту суды в Москве и Петербурге арестовали 10 человек. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы установили личность заказчика теракта, но его имя пока не называется.