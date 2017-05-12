В Ингушетии установили личности двух человек, обстрелявших пост полиции

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Установлены личности двух человек, обстрелявших контрольно-пропускной пост МВД по республике Ингушетия на окраине Малгобека, сообщает пресс-служба регионального СУСК России.

Ранее сообщалось, что неизвестные в ночь на пятницу обстреляли контрольно-заградительный пост полиции "Малгобекский". В результате боестолкновения получил ранения и был госпитализирован полицейский ОБ ППСП указанного подразделения, старший сержант полиции. Ответным огнем двое нападавших уничтожены. На месте происшествия обнаружены два автомата Калашникова, корпус от гранатомета и более 380 патронов и 180 гильз калибра 5,45 мм. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа" и "незаконный оборот оружия" УК РФ.

"В настоящее время один из нападавших опознан как житель Ингушетии 29-летний Магомед Бекбузаров, объявленный в розыск по подозрению в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а второй опознан как житель одной из соседних республик 33-летний Адам Магмадов. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.